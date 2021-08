Covid, a Corato le persone positive salgono a 25. +11 rispetto al 2 agosto

"Binario infinito": in edicola Lo Stradone che racconta i cinque anni dalla strage dei treni

Un binario che lambisce gli ulivi e si staglia verso il cielo, infinito. Come l'attesa di una giustizia ancora sospesa. Infinito come il dolore che dopo cinque anni non si allevia. Il numero di agosto de Lo Stradone, da oggi in edicola, è dedicato allo scontro ferroviario