Gli incendi non danno tregua: nella notte 50 ettari in fumo sulla Murgia

Gli incendi non danno tregua al nostro territorio. Ieri sera, dopo il rogo che ha bruciato sterpaglie e una decina di ulivi a ridosso del centro abitato, all’angolo tra via Giappone e via Gigli, un incendio di proporzioni molto più importanti è divampato sulla Murgia.



Le fiamme si sono propagate intorno alle 23.45 pochi chilometri dopo Castel del Monte, all’angolo tra la cosiddetta "mediana delle Murge" e la stessa via Castel del Monte. Circa 50 gli ettari di pascolo andati in fumo. I vigili del fuoco e gli uomini dell’Arif fanno lavorato fino alle due di notte per domare l’incendio.

Si tratta dell’ennesimo rogo che va purtroppo ad arricchire il già disastroso bilancio - pubblicato ieri - relativi agli incendi estivi nella nostra zona in questa calda estate 2021.