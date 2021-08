Ulivi in fiamme su via Giappone Copyright: Coratolive

Ancora incendi nel nostro territorio. Stavolta non nelle campagne, ma a ridosso del centro abitato. Le fiamme sono divampate questa sera intorno alle 21.30 in un terreno all'angolo tra via Gigli e via Giappone. A fuoco sterpaglie e una decina di ulivi. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato.