​Due non vaccinati ricoverati al Covid Hospital di Bisceglie. Uno è in terapia sub intensiva

Mentre la campagna di vaccinazioni prosegue, risalgono i contagi e anche le ospedalizzazioni, soprattutto tra chi non ha ancora completato il proprio ciclo vaccinale. Termometro per i ricoveri nella nostra zona è l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, struttura sanitaria di riferimento Covid anche per Corato.

Nelle ultime ore, all'interno del presidio biscegliese sono stati registrati due nuovi casi, entrambi relativi a persone non vaccinate: un uomo di 33 anni che si trova nel reparto di malattie infettive e una 53enne attualmente in terapia sub intensiva. Al momento i degenti positivi al virus sono complessivamente 23, tra cui anche 3 bambini ricoverati in area medica, reparto in cui in 48 ore sono attivabili 18 nuovi posti letto. Sono in corso di attivazione altri 18 posti letto in malattie infettive.