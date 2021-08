Estate di fuoco: da giugno nell'agro coratino bruciati oltre mille alberi

Sardegna, Sicilia, Calabria, Grecia. Ma anche - più vicino a noi - il bosco Difesa Grande di Gravina, i laghi Alimini e Porto Badisco, giusto alcuni giorni fa. Ma l'elenco, purtroppo, è davvero lungo. Difficile cancellare dagli occhi di tutti noi la devastazione provocata, in questa estate 2021, dai numerosi incendi divampati a varie latitudini. Le fiamme hanno distrutto boschi e aziende agricole, minacciato case e lambito turisti in vacanza.

Anche l'agro coratino non è stato risparmiato dalle fiamme. Nella nostra zona gli incendi sono costantemente aumentati negli ultimi cinque anni, con una ulteriore impennata quest'estate. Se lo scorso anno i vigili del fuoco avevano chiuso la stagione con circa 350 interventi, in questi due mesi d'estate già trascorsi sono già intorno ai 500. Difficile dire quanti ettari siano andati in fumo, ma - da giugno ad oggi - sono circa mille gli alberi bruciati nelle nostre campagne. Un danno enorme. Tra gli incendi più importanti di questa estate compaiono quello alla Murgetta di inizio agosto e due in zona San Magno, uno dei quali ha interessato circa 300 ettari di terreno.

Non tutti gli incendi sono uguali, ovviamente. Nella nostra zona i roghi riguardano molto spesso i rifiuti di ogni tipo abbandonati nelle campagne, lungo le complanari e a ridosso delle strade. Poi ci sono le sterpaglie nella periferia della città o poco fuori il centro abitato. Spostandosi più lontano dalla città, le fiamme divampano nei terreni incolti - in più di un caso anche uliveti abbandonati - e nella boscaglia. In fumo anche molti cumuli di scarti di potature e stoppie: in pochi, infatti, provvedono alla cosidetta "precesa" che serve proprio a circoscrivere eventuali incendi. Le mancanze nella prevenzione non risparmiano neppure le pubbliche amministrazioni: a questo proposito, nei giorni scorsi il Codacons ha presentato una istanza alla Regione volta ad accertare «se gli enti locali abbiano messo in atto tutte le misure previste dalle legge per proteggere il patrimonio boschivo ed evitare roghi».

Al netto di un'estate molto calda, dietro molti incendi c'è la mano dell'uomo. Secondo una stima di Coldiretti, «il 60% degli incendi è causato volontariamente, in una estate segnata fino ad ora particolarmente calda e siccitosa in Puglia. L'emergenza roghi conta già almeno il 40% degli incendi in più rispetto al 2020».

«Di certo c'è che solo il 2% degli eventi è dovuto ad autocombustione, mentre molto è determinato da attività dolosa o colposa» ha spiegato a Repubblica il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario. «Purtroppo continuano ad essere poste in campo abitudini sbagliate, come quella di bruciare le stoppie per sanificare i terreni o addirittura l'immondizia. Senza i comportamenti corretti da parte dei cittadini, i rischi non si possono limitare».