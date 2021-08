Alla fine i danni sono stati molto limitati. Ma sarebbe bastato qualche altro minuto per rischiare un rogo di proporzioni decisamente maggiori. Parliamo dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di sabato scorso nel bosco Scoparello, in agro ruvese, non lontano dal conosciutissimo Jazzo del demonio, meta di tanti amanti della natura.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14. La rapidità dell'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato ha consentito di circoscrivere le fiamme, riducendo i danni a "soli" 200 metri quadrati di boscaglia finita in fumo. I pompieri hanno lavorato per circa un'ora, fino a quando la zona è stata messa in sicurezza.

In seguito all'intervento, che ha scongiurato conseguenze ben peggiori, nei confronti della squadra di vigili del fuoco che ha operato sul posto è arrivato anche il ringraziamento del sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, che ha elogiato la loro prontezza.