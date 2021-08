Report Asl Bari: «Dati Covid stazionari, 17.1 casi per 100mila abitanti»

Dati stazionari nel primo report di agosto comunicato dalla Asl Bari. Il tasso settimanale delle città dell’area metropolitana si attesta ad un livello di 17,1 casi per 100mila abitanti rispetto ai 19,3 di sette giorni fa. Le nuove positività risultano stabili o rallentano nella maggior parte dei 41 comuni dell’Area metropolitana.

A Corato, nella settimana che si è conclusa il primo agosto, sono stati registrati altri 5 casi di Covid; lo stesso numero della settimana precedente e tre in meno rispetto a quella che andava dal 12 al 18 luglio in cui i nuovi casi erano 8. «Le variazioni del numero dei casi e del tasso settimanale, tra un report e l'altro, dipendono statisticamente dal continuo processo di consolidamento dei dati» precisa la Asl.

La campagna vaccinale anti-Covid è ormai entrata in una fase cruciale, con i notevoli progressi compiuti nell’offerta della vaccinazione alle classi d’età più giovani, che stanno aderendo in maniera consistente, e il completamento del ciclo vaccinale per tutta la popolazione vaccinabile.

A Corato sinora sono stati somministrati 55.955 vaccini, di cui 31.514 prime dosi e 24.441 seconde dosi.

In tutta la Asl Bari nei sette giorni compresi tra il 30 luglio e il 5 agosto scorso sono stati somministrati quasi 66mila vaccini, per il 67% seconde dosi. Complessivamente, dall’inizio della campagna, nel territorio barese sono state eseguite oltre 1 milione e 635mila vaccinazioni.

La copertura vaccinale, assicurata con almeno la prima dose, ha raggiunto 8 cittadini baresi su 10 (80%) con età pari o superiore a 12 anni, mentre il 67% ha completato il ciclo di immunizzazione.

La ASL Bari registra percentuali ragguardevoli in tutte le classi d’età. Gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose ammontano al 94%, con l’85% completamente immunizzato. In forte incremento anche le coperture nelle fasce d’età inferiori: più della metà dei 12-19enni (51%) è già stato vaccinato con prima dose, così come il 69% dei 20-29enni, il 70% dei 30-39enni, il 78% dei 40-49enni e l’87% dei cittadini tra 50 e 59 anni.

«Si raccomanda alla popolazione di continuare ad avere un atteggiamento prudente in ogni situazione di vita sociale, all’aperto e soprattutto al chiuso, adottando le necessarie misure di sicurezza, oltre che di buon senso» conclude la Asl Bari.