Incidente su via Gravina, auto finisce contro un muretto. Tre i feriti

Un incidente è avvenuto questa sera, attorno alle 19.45, sulla Sp 238 che collega Corato a Gravina. L'auto, una Fiat Panda, con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada mentre scendeva verso il centro abitato, colpendo il muretto di una villa. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in diversi ospedali (uno a Bari e uno ad Andria. Non è nota la destinazione del terzo giovane). È intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi, una dei carabinieri e una dei Metronotte.