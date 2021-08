Vaccini, le prime e seconde dosi del 19 agosto saranno riprogrammate il 23

Cambia il programma vaccinale con il nuovo calendario comunicato dall'Asl che riguarda le aperture degli hub vaccinali della provincia. A causa della chiusura dell'hub di via Sant'Elia, le prime e seconde dosi prenotate per il 19 agosto saranno riprogrammate il 23 agosto. In quella data l'hub sarà aperto sia di mattina che di pomeriggio.