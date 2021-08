Coronavirus: sono 14 gli attualmente positivi in città. 5 i nuovi contagi

Contagi sotto controllo in città: diminuiscono gli attualmente positivi ma aumentano i nuovi casi, entrambi con numeri estremamente modesti. Questo è quello che emerge dall'ultimo bollettino Asl diramato dal Comune di Corato. 14 gli attualmente positivi, contro i 17 di lunedì scorso. 5 i nuovi contagi in sette giorni, uno in più rispetto a una settimana fa. L'età media dei nuovi positivi è di 26 anni. Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 2568 di cui i guariti sono 2498 e i deceduti sono 56.

Il grafico dell'andamento del Covid a Corato da marzo 2020. In base ai dati forniti da Asl Bari, Prefettura di Bari e Comune di Corato, sono indicati i positivi per data, il totale dei decessi, il totale dei positivi e il totale dei guariti.