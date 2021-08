Incendio sotto il ponte di via Castel del Monte: la strada è stata chiusa

Incendio sotto il ponte di via Castel del Monte: a prendere fuoco la vegetazione ai margini del ponte. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Presente anche la polizia locale per gestire il traffico intenso, considerata l'importanza strategica del ponte che collega la città alle campagne. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco di estinguere l'incendio.

