Nove cani in una villetta, padrona condannata per maltrattamento sugli animali

In condizioni «incompatibili con la loro natura e potenzialmente produttive di gravi sofferenze». Così hanno vissuto per anni i nove cani per cui il Tribunale di Trani ha ordinato la confisca definitiva. Inoltre il Tribunale ha condannato per il reato di maltrattamento la signora che li tratteneva a Corato, in un luogo dalle «precarie condizioni igienico-sanitarie» e che durante il sopralluogo hanno reso possibile solo al medico veterinario di entrare nei locali «a causa del fetore delle esalazioni maleodoranti percepite».

I 9 cani sono stati trovati presso la villetta della signora: due erano nel giardino antistante la villetta, sei all’interno della villetta, uno nella veranda posteriore. Gli animali restavano segregati nelle pertinenze in cui venivano confinati, costretti perfino a fenomeni di coprofagia.

La denuncia era partita a maggio 2018 ma solo nel febbraio 2020 la Procura della Repubblica di Trani chiese ed ottenne il sequestro preventivo di tutti gli animali. Qualche giorno fa il procedimento si è concluso in modo definitivo e il Tribunale di Trani ha disposto la confisca degli animali che erano stati giudizialmente affidati in custodia all’Associazione nazionale Guardie per l’Ambiente.

«Siamo felici - commenta Pasquale Laterza, presidente dell’associazione animalista e ambientale operante da anni sul nostro territorio – che gli animali adesso abbiano trovato miglior opportunità di vita, anche se per via della loro età avanzata e per lo stato di detenzione regresso sarà difficoltoso dargli una migliore prospettiva. Ma almeno sarà dignitosa».