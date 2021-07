Incendio in via Lago Baione. È il secondo nella zona in pochi giorni

Questa sera, attorno alle 21, un incendio ha bruciato le sterpaglie di un terreno in via Lago Baione, a ridosso di binari della ferrovia, non lontano dall'ospedale. Le fiamme si sono estese ai terreni vicini. È il secondo rogo in pochi giorni che ha interessato la zona. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Metronotte che ha allertato i vigili del fuoco, giunti poi sul posto per spegnere le fiamme.