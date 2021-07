Quarto rogo in una settimana. Sabato notte auto in fiamme su via Labriola

Continua la striscia di auto in fiamme. L'ultima nella notte tra venerdì 16 e sabato 17, attorno alle 4.30. Questa volta i vigili del fuoco del distaccamento di Corato sono dovuti intervenire in via Labriola per spegnere il rogo che aveva interessato una vettura parcheggiata in strada. Si tratta del quarto incendio d'auto nel giro di una settimana. Una serata "intensa" per i vigili del fuoco quella di venerdì con diversi interventi per aiutare gli automobilisti rimasti bloccati dalla bomba d'acqua con l'auto in panne e lo spegnimento dell'incendio di una cabina Enel.