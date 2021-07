Autovelox sulla sp 231, annullate dal giudice di pace le multe notificate dal Comune di Terlizzi

Annullati i verbali emessi a seguito delle rilevazioni effettuate sul tratto di strada provinciale 231 dall'autovelox controllato dalla polizia locale di Terlizzi.

Il clamoroso responso è stato decretato dalle sentenze 304, 305, 306, 308, 310, 313, 314 e 315 emesse il 9 luglio scorso dal Giudice di Pace di Trani, che ha invalidato le contravvenzioni registrate dall'apparecchio ai danni di molti automobilisti di passaggio dal territorio comunale terlizzese. Il giudice, a quanto si apprende, ha anche condannato il comune di Terlizzi a risarcire le spese legali e giudiziali dei ricorrenti. Nulla da fare, invece, per chi ha già pagato le multe senza intraprendere la via del ricorso: per loro non sarà possibile ottenere un rimborso.

In tanti, da marzo in poi, avevano impugnato le notifiche di contravvenzione emesse dal Comune di Terlizzi davanti ai giudici di pace, formulando ricorsi individuali o tramite "class action", con l'ausilio di studi legali locali. Gli autovelox installati dagli agenti della Locale, secondo la difesa, non sono debitamente segnalati e questo rende illegittime le sanzioni spiccate. Secondo gli avvocati interpellati dagli automobilisti multati, i verbali emessi dalla Polizia Locale di Terlizzi sarebbero stati affetti "da almeno quattro vizi di nullità". Il primo è un "vizio su segnaletica stradale di segnalazione e presegnalazione autovelox (è abbastanza nascosta)"; sarebbe a parere del legale anomala anche la "posizione degli Agenti Accertatori (si trovano su una complanare ad effettuare rilievi a distanza su una strada diversa, ovvero l’attigua SP231)", tanto più che "l’autovelox la maggior parte delle volte è nascosto dalla stessa macchina/furgone della Polizia e non è visibile". Da ultimo, "manca nel verbale l’indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione alla Polizia Locale a poter effettuare rilievi sulla SP231".

Interpellato da TerlizziLive, tuttavia, il comandante della Polizia Locale di Terlizzi, Antonio Modugno, aveva rigettato al mittente le ipotesi di inesigibilità delle multe, affermando che "il dispositivo che rileva la velocità è regolarmente omologato nonché segnalato alla Prefettura di Bari, alla Città Metropolitana di Bari e al Compartimento Polizia Stradale di Bari, in rigorosa ottemperanza al decreto ministeriale Maroni integrato dal decreto ministeriale Minniti. Ricevere una sanzione amministrativa non fa mai piacere a nessuno, ma le regole sono regole e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità".

Le sentenze del giudice di pace hanno tuttavia reso vana gran parte delle decine di multe notificate in questi mesi.