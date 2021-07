Violento scontro tra auto e moto sulla Corato-Trani: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20.30 sulla provinciale che collega Corato a Trani. A un paio di chilometri dal centro abitato di Corato, poco prima del dosso da cui la strada spiana verso Trani, si sono scontrati un’auto e una moto.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, una lancia Dedra, stava uscendo da una delle villette che in quel tratto di strada hanno l'ingresso a raso e si stava immettendo sulla provinciale in direzione Corato. In quel momento, sulla stessa corsia, è sopraggiunta la moto con due passeggeri a bordo.

L’impatto è stato molto violento. La moto è finita prima contro una recinzione, abbattendola in parte, e poi ha terminato la sua corsa in un terreno. I due passeggeri sono stati sbalzati dalla moto e sono caduti rovinosamente a terra. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Corato. Il traffico risulta inevitabilmente rallentato in entrambe le direzioni.