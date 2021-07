Quasi assordante, oggi come cinque anni fa. Il canto delle cicale ha accolto così le famiglie delle vittime e le istituzioni, tornate in tarda mattinata sul luogo dell'incidente ferroviario che il 12 luglio 2016 costò la vita a 23 persone. Sulle traversine color cemento - forse un po' sbiaditi dal tempo - ci sono ancora i nomi delle vittime scritti in rosso. È lì, sul binario dello schianto - dove ancora oggi i treni non transitano - che il sindaco De Benedittis ha posato dei girasoli.

Poco prima, intorno a mezzogiorno, il quinto anniversario del disastro ferroviario è stato ricordato con la deposizione di una corona di fiori nel piazzale della stazione, da qualche anno dedicato ufficialmente alle vittime dell'incidente. È stata una cerimonia sobria e breve, nel corso della quale sono stati scanditi dal sindaco i nomi delle 23 persone che non ci sono più. Un applauso partito dal cuore ha poi rotto la commozione e il silenzio.

La mattinata si è aperta con un incontro a Palazzo di città nel quale è stato presentato il progetto di una cittadella dello sport voluto dalla famiglia di Francesco Tedone, una delle due vittime coratine della strage insieme al macchinista Luciano Caterino. La conferenza si è fermata alle 11.06 - il minuto esatto in cui si è verificato l'incidente - per un momento di raccoglimento sottolineato dai rintocchi delle campane. Del progetto e dell'incontro in Comune riferiremo in un articolo a parte.

La deposizione di una corona di fiori nel piazzale della stazione