Italia-Inghilterra, niente maxischermo. Arriva la conferma del sindaco

La decisione era già nell'aria, l'ufficialità è arrivata direttamente dal profilo del sindaco De Benedittis. Non ci sarà nessun maxischermo installato dal Comune per la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra.

Una scelta che segue la linea adottata anche dagli altri sindaci. "Dal confronto tra sindaci, è emersa l'opportunità di non mettere il maxischermo nelle piazze delle rispettive città, considerato che l'emergenza sanitaria non è per nulla conclusa", scrive De Benedittis.

I coratini potranno comunque godersi la partita all'aperto e in compagnia seduti ai tavolini dei locali che trasmettono la finalissima. "Gli schermi messi dai vari locali, invece, garantiscono la suddivisione della popolazione in più luoghi differenti e quel minimo distanziamento determinato dal posizionamento dei tavolini, alla fin fine, è anche un modo per non sottrarre clienti, in un momento in cui si sta ripartendo".