Incendio nella notte, auto in fiamme in via Lepanto

A volte ritornano. Un'auto è stata distrutta dalle fiamme nella notte scorsa. Il veicolo, una Lancia Thema, era parcheggiato in via Lepanto, a due passi da viale IV Novembre. L'incendio - divampato intorno alle 4 - ha avvolto la parte anteriore del veicolo. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato, allertati da una pattuglia della Vigilanza Giurata. Tre giorni fa, il 6 luglio, un'altra auto è stata interessata da un rogo in via Pirandello, traversa di via Castel del Monte.

La mappa degli incendi in città nel 2021