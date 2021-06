Scontro tra auto e moto sull'extramurale, 17enne in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato intorno alle 17.30 di questo pomeriggio sull'extramurale. A scontrarsi - all'altezza dell'incrocio tra viale Ettore Fieramosca e via XXIV Maggio - sono stati una moto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto che è caduto provocandosi diverse ferite. Il ragazzo è poi stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 con sospette fratture alle gambe. Sul posto gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica. Al momento del sinistro, il semaforo che regola l'incrocio era lampeggiante.