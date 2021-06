​Coronavirus: in Puglia 68 nuovi casi e 22 decessi

Oggi, venerdì 25 giugno, in Puglia sono stati registrati 5.382 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 68 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto.

Il Dipartimento Salute chiarisce che «il dato sui decessi della Asl di Taranto non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso».

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.645.845 test; 242.011 sono i pazienti guariti; 4.501 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.147 così suddivisi: 95.143 nella provincia di Bari; 25.580 nella provincia BAT; 19.771 nella provincia di Brindisi; 45.142 nella provincia di Foggia; 26.905 nella provincia di Lecce; 39.422 nella provincia di Taranto; 810 attribuiti a residenti fuori regione; 374 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.