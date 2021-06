Ritrovato senza vita l'anziano scomparso ieri mattina

È stato purtroppo ritrovato senza vita Salvatore Mazzilli, l'84enne di cui si erano perse le tracce ieri mattina. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto intorno alle 20 in un terreno alla periferia di Corato, tra via Della Macina e via Andria, a pochi metri dal viale del cimitero. Dopo lunghe ricerche che avevano coinvolto più persone già dalla giornata di ieri, a ritrovarlo sono stati alcuni volontari di Penelope, associazione famiglie e amici persone scomparse. La zona è stata transennata dagli agenti della polizia locale. Gli accertamenti sanitari dovranno ora stabilire le cause del decesso. L'84enne era uscito di casa ieri mattina intorno alle 9 per recarsi in campagna, ma da quel momento non si erano più avute sue notizie.