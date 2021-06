Esce di casa e non rientra da ieri: si cerca un anziano di 84 anni

Da ieri mattina non si hanno più notizie dell'84enne coratino Salvatore Mazzilli. L'anziano è uscito di casa intorno alle 9 per recarsi in campagna, ma poi non vi ha più fatto ritorno. Le ricerche, avviate già ieri, al momento non hanno fornito alcun esito. Magro, alto circa 1 metro e 70, al momento della scomparsa indossava una camicia azzurra a righe, un paio di jeans e ciabatte. Informazioni utili possono essere fornite al commissariato di polizia di Corato - dove è stata sporta denuncia per la scomparsa - oppure al 113.