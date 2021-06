Sterpaglie in fiamme vicino a tre abitazioni. Intervengono i vigili del fuoco

"Giustizia svenduta": Nardi torna libero, D’Introno patteggia

Cronaca

Dopo due anni e mezzo, l'ex gip del Tribunale di Trani è tornato in libertà sabato scorso. D'Introno intanto ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi per l'accusa di corruzione in atti giudiziari