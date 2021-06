"Giustizia svenduta": Nardi torna libero, D’Introno patteggia

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha accolto l’istanza presentata dal suo avvocato. Così, dopo due anni e mezzo, sabato scorso è tornato in libertà l'ex gip del Tribunale di Trani, Michele Nardi. I giudici hanno stabilito che non ci sono più esigenze cautelari e Nardi ha quindi potuto lasciare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura alla quale era sottoposto.

Nardi, al centro dell'inchiesta "Giustizia svenduta", era finito in carcere nel gennaio 2019 con le accuse di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale. Nel novembre 2020 è stato condannato in primo grado a 16 anni e 9 mesi.

Resta invece ancora ai domiciliari l'ex pm Antonio Savasta, condannato a 10 anni di reclusione con rito abbreviato, nell'ambito della stessa vicenda. Per lui l’appello è fissato al 12 luglio davanti alla Corte d’Appello di Lecce.

L'inchiesta, com'è noto, è nata sulla base delle dichiarazioni dell'imprenditore coratino Flavio D’Introno. Attualmente in carcere (dove sta scontando una condanna definitiva a cinque anni e quattro mesi per usura), la scorsa settimana D'Introno ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi per l'accusa di corruzione in atti giudiziari.