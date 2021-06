Ordine pubblico a Corato: in Prefettura convocato il comitato per la sicurezza

È stato convocato per mercoledì 16 giugno, alle 11, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si discuterà della situazione di Corato. Nei giorni scorsi, il sindaco De Benedittis aveva scritto al Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, per rappresentare le criticità presenti in città.

«Assistiamo a fenomeni di bullismo riconducibili a una baby gang su cui e necessario intervenire sia in termini repressivi che di recupero» afferma De Benedittis. «Forte e senza quartiere dev'essere inoltre la repressione dell'attività di spaccio che, in città, ha raggiunto livelli di guardia. L'amministrazione comunale è in prima linea, d'intesa con le forze dell'ordine, nell'impegno a tutelare sicurezza e legalità. Ringrazio sua Eccellenza, il Prefetto Bellomo, per l'attenzione riservata alla città di Corato».