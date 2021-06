Un incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 18.15, sulla provinciale 231 in direzione Andria, poco prima dello svincolo con via Gigante. Il conducente di una Audi station wagon con un "trailer" per il trasporto di cavalli ha perso il controllo del mezzo - forse per lo scoppio di uno pneumatico del rimorchio - ed è finito contro il guard-rail. Il "trailer" si è staccato, finendo la sua corsa poco più distante. Non si segnalano feriti, nonostante l'arrivo di un'ambulanza. Feriti, invece, i cavalli. Sul posto la polizia locale per i rilevi e la regolamentazione del traffico.