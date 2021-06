Rivoluzione, ci risiamo: altro scontro tra auto e moto. Un ferito

Operazione "On the road": disposta la custodia cautelare in carcere per 4 dei 15 indagati

Cronaca

Il Gip ha ritenuto sussistenti per tutti gravi indizi di colpevolezza. Per 6 indagati previsti i domiciliari in attesa del braccialetto elettronico, 2 sono sottoposti all'obbligo di dimora con permanenza notturna