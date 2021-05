Coronavirus: in Puglia crollano contagi e decessi

Oggi, lunedì 31 maggio, in Puglia sono stati registrati 3.755 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 142 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.493.643 test; 218.993 sono i pazienti guariti; 24.924 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.419 così suddivisi: 94.485 nella provincia di Bari; 25.214 nella provincia BAT; 19.279 nella provincia di Brindisi; 44.763 nella Provincia di Foggia; 26.474 nella provincia di Lecce; 39.016 nella provincia di Taranto; 798 attribuiti a residenti fuori regione; 390 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.