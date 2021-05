Via Trani: da oggi alle 17 chiude il passaggio a livello e apre al traffico il sottovia

Questo pomeriggio alle 17 aprirà al traffico veicolare, pedonale e ciclabile il nuovo sottovia ferroviario di via Trani. Contestualmente verrà chiuso al traffico il tratto in corrispondenza del passaggio a livello. Il Comune prenderà in consegna l'infrastruttura con una breve e sobria inaugurazione - anche in rispetto ai tragici eventi del 12 luglio 2016 - cui presenzieranno il sindaco, De Benedittis, il presidente del Consiglio, Mazzone, la giunta e i consiglieri comunali.