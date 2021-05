Grave incidente nella tarda serata di ieri. Poco prima della mezzanotte di ieri, una Ford Fiesta condotta da un giovane ruvese di circa vent'anni è uscita di strada nei pressi della rotatoria tra Corato e Ruvo. Il veicolo, sbandato per cause ancora in fase di accertamento, ha terminato la sua corsa in un terreno, contro un ulivo. Molto violento l'impatto, in seguito al quale il conducente è rimasto ferito. Il personale del 118 lo ha trasportato in ospedale. Sul posto polizia stradale, carabinieri, associazione carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento di Corato. Le operazioni di rimozione del veicolo e di messa in sicurezza della zona sono durate fino all'1.30.