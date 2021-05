Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Camion urta tubazione, fuga di gas tra via Don Minzoni e via Crocifisso Copyright: CoratoLive.it

Una fuga di gas si è verificata questa sera intorno alle 20.15 all'angolo tra via Don Minzoni e via Crocifisso, nella zona di viale IV Novembre. La dispersione è stata originata da un camion che - forse per una avaria - è uscito di strada e ha tranciato una tubazione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Barletta e Corato che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e gli agenti della polizia locale che hanno transennato la strada e deviato il traffico. I tecnici dell'Italgas sono poi intervenuti per riparare la tubazione.