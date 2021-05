Centro storico, ogni sera una rissa: «Non tira una buona aria, servono controlli»

«Urla, pugni, calci e schiaffi. Poi qualcuno è intervenuto ed è tornata la calma. Ma non tira affatto una buona aria». Lo sfogo, amaro, è di alcune persone che, per motivi di lavoro, trascorrono molte ore della giornata - e della serata - in piazza Di Vagno, piazza Sedile e dintorni. Il centro della "movida", come si suol dire ricorrendo a un'abusata definizione esterofila, è tornato a popolarsi maggiormente non appena la zona gialla lo ha consentito. Ma, accanto alle riaperture che hanno fatto rifiatare gli esercenti, si sono ripresentati anche i problemi di sicurezza.

La questione è tanto vecchia quanto attuale e - oggi come diversi anni fa - mette in difficoltà chi lavora e chi vorrebbe trascorrere qualche ora tra chiacchiere e risate, che siano giovani o famiglie. Diversi gli episodi denunciati che si ripetono quasi ogni sera, con impressionante regolarità, anche dopo il coprifuoco delle 23. I protagonisti sono "bande" di minorenni o di appena maggiorenni che la fanno da padrone tra i vicoli della città vecchia. «Accade che discutano animatamente o si accapiglino tra loro, che aggrediscano loro coetanei o persino persone più grandi, o che entrino nei locali della piazza disturbando lavoratori e clientela» raccontano ancora i testimoni. Domenica sera si è verificato l'ultimo episodio in ordine di tempo, mentre nei giorni scorsi, dopo una rissa, è dovuta intervenire anche un'ambulanza del 118. Con buona pace anche dei residenti.

«Le scorribande sono aumentate con il via libera dopo le restrizioni ma, in realtà, si sono verificate anche prima del ritorno in zona gialla» ribadiscono. «Tutta roba poco piacevole che ovviamente contribuisce a rendere la piazza un luogo talvolta poco vivibile. A volte arrivano sul posto le forze dell'ordine, altre volte intervengono alcuni passanti, rischiando in proprio. Altre ancora, nessuno. Inutile dire che ci vorrebbe molto più controllo. Nello scorso fine settimana una pattuglia di carabinieri ha presidiato la piazza - concludono - ma evidentemente non basta. Un centro storico poco sicuro serve a poco».