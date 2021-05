Scontro sulla Rivoluzione, ferito motociclista

Un motocliclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 lungo la strada provinciale 234, la - purtroppo - famigerata Rivoluzione. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto si è verificato tra un'auto che proveniva da viale Piana della Torre (una delle tante traverse che intersecano la provinciale) e una moto che procedeva lungo la 234. Molto violento lo scontro, in seguito al quale la moto è finita a terra. La persona che era in sella è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118.