Ruba auto a Ruvo, fermato sulla ex 98 da vigilantes e carabinieri

In collaborazione con Mr. Chicken A Ruvo arriva Mr. Chicken, il girarrosto a legna Le foto

«Un nuovo seme di rinascita». Questo rappresenta per Pasquale Leone l’apertura del punto vendita di Mr. Chicken a Ruvo di Puglia (in via Corato 29), esattamente dopo 5 anni dall’inaugurazione della sede di Corato. Ieri il taglio del nastro. «È