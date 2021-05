Hub via Sant'Elìa, oggi seduta straordinaria per i docenti non vaccinati ieri

Tumulazioni: Giunta conferma le vecchie (e care) tariffe, ma nessuna maggiorazione per vittime Covid

Attualità

​Non verrà applicata alcuna maggiorazione per le operazioni disposte d'urgenza dall'ufficio igiene per motivi igienico sanitari, in modo da non gravare ulteriormente sulle famiglie che hanno perso un familiare a causa del Covid​