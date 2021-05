Prende fuoco un generatore di corrente, fiamme a ridosso del Nicotel

Fiamme alte nella tarda serata di ieri a ridosso del Nicotel, su via Gravina. Per cause ancora da accertare, un incendio è scaturito da un generatore di corrente ubicato in una delle pertinenze esterne della struttura. Il rogo, divampato poco dopo mezzanotte, si è ben presto esteso anche alle sterpaglie circostanti. I vigili del fuoco del distaccamento di Corato hanno lavorato fino a notte inoltrata per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri.