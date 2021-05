Caos e ritardi all'hub vaccinale di via Sant'Elìa: in tanti attendono per ore

Caos e ritardi all'hub vaccinale di via Sant'Elìa. Sono centinaia le persone che da questa mattina si sono recate nella palestra della scuola De Gasperi per la somministrazione del vaccino. Se alcune delle prime persone in coda sono riuscite a ricevere il vaccino, per molte altre l'attesa - con grande ressa tra il cortile e la tenda dell'esercito - si è prolungata a dismisura, fino anche a 4-5 ore. Un'attesa estenuante, soprattutto per gli anziani presenti, come riportano numerose testimonianze.

Tra i tanti in lista per la giornata di oggi, numerosi docenti appartenenti ad almeno tre istituti scolastici cittadini, tutti in attesa della seconda dose. Oltre a loro, in lista anche i richiami per i vaccinati dei mesi scorsi e le prime dosi per gli over 60. Un'affluenza - quella odierna - che nei fatti si è dimostrata superiore alla capacità vaccinale dell'hub cittadino.