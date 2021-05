​Coronavirus: in Puglia contagi sotto quota 450. Tasso di positività al 4.5%

Oggi, mercoledì 19 maggio, in Puglia sono stati registrati 9.610 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 433 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test; 205.261 sono i pazienti guariti; 35.761 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.334 così suddivisi: 93.759 nella provincia di Bari; 24.742 nella provincia BAT; 18.859 nella provincia di Brindisi; 44.263 nella provincia di Foggia; 25.853 nella provincia di Lecce; 38.691 nella provincia di Taranto; 790 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.