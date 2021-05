In giro con 44 dosi di cocaina nell'auto, arrestato giovane coratino

Sesto arresto per droga in città nel giro di pochi giorni. Dopo i due giovani sorpresi con la marijuana nascosta nella busta della spazzatura e i tre ragazzi beccati con due “panetti” di hashish la scorsa settimana, sabato pomeriggio è finito in manette un 27enne coratino trovato con numerosi dosi di cocaina nell'auto.

A rendersi conto che stava avvenendo qualcosa di strano è stato un appuntato della Guardia di Finanza di stanza presso la Compagnia di Trani. Mentre era libero dal servizio e passava per caso nella zona di via Lama di Grazia, il finanziere ha visto un’auto con uno sportello aperto e all’interno un ragazzo apparentemente incosciente. L'appuntato ha provato invano a svegliarlo, poi ha notato nell’abitacolo una busta con delle “cipolline”, modalità con cui normalmente vengono confezionate le dosi di stupefacente.

A quel punto ha chiamato il commissariato di Corato che ha inviato sul posto due pattuglie. I poliziotti hanno quindi svegliato il ragazzo e, dopo aver bloccato un timido tentativo di fuga, l’hanno condotto in commissariato.

Dopo un accurato controllo, dal veicolo sono spuntate 44 dosi di cocaina per circa 18 grammi di peso, mentre addosso al ragazzo sono stati trovati circa 2mila euro, ritenuti provento dello spaccio. Dopo il via libera del magistrato è poi stata perquisita anche l’abitazione del giovane, nella quale è stata rinvenuta una sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente, oltre a bustine per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata insieme al denaro, all'auto e al materiale per taglio e confezionamento. Il giovane è invece stato collocato ai domiciliari.