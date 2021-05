Vaccini anti Covid, prenotazioni per over 40 anche in Puglia. Lopalco: «Ci allineiamo»

Dalla prossima settimana verranno aperte le prenotazioni per i vaccini anti Covid agli over 40 anche in Puglia, lo conferma all'Ansa l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. «È stata trasmessa - spiega - una circolare dal commissario Figliuolo che dà la possibilità alle Regioni di aprire le prenotazioni. Ho convocato la Cabina di regia per definire i dettagli, ci allineiamo alle indicazioni del commissario».