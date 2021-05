Marijuana nella busta della spazzatura, due giovani arrestati per spaccio

Due giovani coratini sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di ieri dai poliziotti della Sezione antidroga della Squadra mobile di Bari e del locale Commissariato, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I due - il 23enne G.F. e il 25 D.C.M., entrambi con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti - sono stati notati dagli agenti mentre si scambiavano una busta di colore nero del tipo utilizzato per la spazzatura. La circostanza ha insospettito i poliziotti che hanno immediatamente bloccato i ragazzi e recuperato la busta. All'interno sono state rinvenute numerose dosi di marijuana già pronte per lo spaccio e altra sostanza dello stesso tipo ancora da confezionare, per un peso complessivo di circa 300 grammi.

I giovani sono quindi stati arrestati e condotti nella casa circondariale di Trani.