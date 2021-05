Se non sono auto, sono motorini: incendio distrugge scooter sotto l'arco Abbazia

Se non sono auto, sono motorini. Un incendio divampato la notte scorsa ha distrutto uno scooter in largo Abbazia. Quando si sono sviluppate le fiamme - intorno all'1.30 - il veicolo era parcheggiato in fondo alla stradina all'interno dell'arco Abbazia. Per spegnere il rogo si è reso necessario l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato, ma dello scooter alla fine è rimasto solo il telaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruvo.