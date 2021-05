Complicato intervento dei vigili del fuoco in via Carlo Alberto, una traversa di via Castel del Monte. Intorno all'ora di pranzo i pompieri sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo colpito da malore che - a causa del suo peso - non poteva essere portato fuori dalla sua abitazione utilizzando gli ordinari mezzi in dotazione al 118.

I medici, giunti sul posto, hanno quindi chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e in particolare del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale giunto da Bari e specializzato in complesse operazioni di soccorso. La zona da via Cairoli a via Sant'Elìa è stata interdetta al traffico. Dopo alcune ore l'uomo è quindi stato portato fuori di casa assicurato a una speciale barella e poi condotto fino all'ambulanza che attendeva in strada.

L'operazione si è conclusa poco prima delle 17.