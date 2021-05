Covid, Corato ancora oltre la soglia critica: è la quinta città peggiore della provincia di Bari

La curva dei nuovi contagi nel territorio provinciale di Bari è decisamente in fase discendente: la diminuzione dei casi complessivi si conferma per la quarta settimana consecutiva. Nel periodo 26 aprile-2 maggio le nuove positività sono crollate a 1.800 casi, con un tasso settimanale per 100mila abitanti diminuito sino a quota 146,3. La città di Bari, in particolare, nell’ultima settimana ha visto dimezzarsi sia il numero di nuovi casi (347) sia, conseguentemente, il tasso per 100mila abitanti ridotto a 110,1.

Le cose vanno diversamente per Corato: nella stessa settimana, infatti, sono stati registrati 162 casi, con un tasso per 100mila abitanti di 340.7, decisamente oltre la soglia critica di 250. I numeri in città sono peggiorati rispetto alla settimana precedente (19-25 aprile 133 casi con tasso di 279.7). Peggio di Corato, nella provincia di Bari, solo Ruvo, Terlizzi, Santeramo e Gravina.

La campagna vaccinale anti-Covid 19. Al 6 maggio risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio provinciale oltre 492mila vaccini, con una copertura vaccinale assicurata con almeno la prima dose al 28 per cento della popolazione residente. Ottime le percentuali di copertura vaccinale raggiunte per le categorie prioritarie: l’86 per cento degli ultraottantenni è stato immunizzato con la prima dose e il 67 anche con la seconda, mentre nella fascia d’età 79-70 anni l’81 per cento ha già ricevuto una dose di vaccino e, tra i 60-69enni, il 45 per cento. Risultati ottenuti grazie alla forte accelerazione impressa segnatamente nell’ultima settimana, in cui sono state eseguite più di 78mila vaccinazioni.

Sinora sono stati somministrati 15.135 vaccini a persone residenti a Corato: 11.345 per la prima dose e 3.790 per la seconda.