Scontro all'incrocio tra via San Magno e via Barletta-Grumo, ferita una donna

L'incrocio tra via San Magno e via Barletta-Grumo è uno dei punti sensibili del nostro territorio in cui spesso si verificano incidenti. Il copione si è ripetuto questa mattina poco dopo le 9.

Una Citroën e una Kia si sono scontrate, con ogni probabilità a causa di una mancata precedenza. In seguito al violento l'impatto è rimasta ferita una donna, trasportata all'ospedale di Corato dai sanitari del 118.

Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi, le guardie campestri e i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati.