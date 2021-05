Lunghe code, pochi vaccini, tanta tensione: ieri giornata difficile all'hub di via Sant'Elìa

Lunghe code, pochi vaccini, tanta tensione. E, alla fine, decine di persone tornate a casa senza l'iniezione sul braccio. È stata una giornata difficile, quella di ieri, all'hub di via Sant'Elìa. Sin dalle prime ore del mattino, in tanti hanno affollato l'ingresso della palestra della scuola De Gasperi dove è allestito il centro.

Tra loro, stavolta, non c'erano (solo) persone arrivate con molto anticipo rispetto all'orario di prenotazione, come accaduto spesso nelle ultime settimane. Ai tanti già regolarmente in agenda per la giornata di ieri (sia per la prima dose che per la seconda), si sono infatti aggiunti i cittadini che nei giorni scorsi - pur prenotati - non sono stati vaccinati o per mancanza di fiale o per chiusura dell'hub, come accaduto nel pomeriggio di sabato 1° maggio e nella giornata di domenica 2.

La conseguenza è stata una ressa che ha messo a dura prova la tenuta dei nervi dell'utenza, ma anche del personale. In molti hanno infatti segnalato un'attesa di ore - anche più di quattro - che spesso ha riguardato pure persone ultraottantenni, con tutti i disagi facilmente immaginabili. Un tempo decisamente lungo che per tanti si è concluso con un nulla di fatto, in quanto attorno all'ora di pranzo i vaccini (ieri erano disponibili fiale di Pfizer e Janssen di Johnson & Johnson) sono terminati.

Al netto dei ritardi e della effettiva disponibilità dei vaccini, a generare confusione e ad allungare le attese è probabilmente anche la gestione delle seconde dosi. A chi deve sottoporsi al richiamo, infatti, la Asl non fornisce un orario preciso per la vaccinazione, ma specifica solo il giorno con la sola indicazione genericamente "mattina" o "pomeriggio". Una circostanza, questa, che contribuisce a creare "colli di bottiglia", visto che non può essere previsto esattamente quando - nell'arco della mezza giornata - si presenteranno le persone convocate.

Alle decine di utenti che ieri sono tornati a casa senza il vaccino è stata così fornita un'altra data di qui ad alcuni giorni, mentre l'hub è rimasto chiuso nel pomeriggio. A quanto pare, anche oggi e domani il centro vaccinale dovrebbe essere aperto solo al mattino, per tornare a lavorare a pieno regime nell'arco dell'intera giornata a partire da giovedì.