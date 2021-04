Covid, Corato resta poco al di sopra della soglia critica

La discesa della curva dei nuovi contagi del territorio provinciale di Bari continua per la terza settimana di seguito. Nel periodo 19-25 aprile le nuove positività calano a quota 2.572, con un tasso settimanale per 100mila abitanti sceso a 209,1. La città di Bari, con 652 nuovi casi e un tasso di 206,8, si attesta sotto il dato medio complessivo.

Con 122 nuovi casi (sempre nella settimana 19-25 aprile) e con un tasso settimanale per 100mila abitanti di 256.6, Corato resta poco al di sopra della soglia critica fissata a 250. La situazione è comunque migliorata rispetto alla settimana precedente, quando il tasso in città era di 342.8.

La campagna vaccinale anti-Covid 19. A tutto il 29 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio provinciale oltre 411mila vaccini, di cui 306.235 prime dosi e 105.348 seconde, con una copertura vaccinale che ha raggiunto con almeno la prima dose il 24 per cento della popolazione residente e l’8 per cento anche con la seconda. In dettaglio, nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 85.279 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre alle persone ultraottantenni sono state destinate più di 114mila dosi, di cui 66.948 prime inoculazioni e 47.326 seconde.

Sinora sono stati somministrati 11.401 vaccini a persone residenti a Corato: 8.695 per la prima dose e 2.706 per la seconda.