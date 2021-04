Cumulo di cartoni in fiamme vicino via Gravina, intervengono i pompieri

Un incendio è divampato poco dopo le 11 di questa mattina in via Botticelli, traversa di via Gravina. In fiamme un cumulo di cartoni accatastati a ridosso dell'ingresso laterale di un supermercato. Per spegnere il rogo - che ha causato danni all'asfalto - si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato. L'area è poi stata ripulita.