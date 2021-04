Furto d'auto sventato ieri sera, vigilantes speronati dal veicolo in fuga

Furto d'auto sventato, ieri sera attorno alle 21, in zona via vecchia Bisceglie. Una pattuglia della Metronotte ha sorpreso un gruppo di malviventi che aveva appena rubato una Volkswagen Tiguan.

Alla vista delle guardie, i ladri - per crearsi una via di fuga - hanno speronato l'auto dei vigilantes, poi hanno abbandonato il veicolo rubato e sono scappati con un'altra auto utilizzata per compiere il furto. La guardia non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corato.